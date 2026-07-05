Σελίνα Γκόμεζ - Τζίτζι Χαντίντ: Τι φόρεσαν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και ποιος Έλληνας επιμελέθηκε τα μαλλιά της δεύτερης
Σελίνα Γκόμεζ - Τζίτζι Χαντίντ: Τι φόρεσαν στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και ποιος Έλληνας επιμελέθηκε τα μαλλιά της δεύτερης
Οι καλύτερες εμφανίσεις στον γάμο που μονοπώλησε το ενδιαφέρον το Σάββατο.
Ογάμος της Taylor Swift και του Travis Kelce στο Madison Square Garden εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις διασήμων της δεκαετίας.
Οι νεόνυμφοι γιόρτασαν την ξεχωριστή ημέρα τους μαζί με περίπου 1.000 συγγενείς και διάσημους φίλους στη Νέα Υόρκη, με το Μανχάταν να θυμίζει ανεπίσημο κόκκινο χαλί. Οι καλεσμένοι κατέφθασαν με ελικόπτερα, ιδιωτικά αυτοκίνητα και πολυτελή SUV, τραβώντας τα βλέμματα πριν ακόμη ξεκινήσει η δεξίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Οι νεόνυμφοι γιόρτασαν την ξεχωριστή ημέρα τους μαζί με περίπου 1.000 συγγενείς και διάσημους φίλους στη Νέα Υόρκη, με το Μανχάταν να θυμίζει ανεπίσημο κόκκινο χαλί. Οι καλεσμένοι κατέφθασαν με ελικόπτερα, ιδιωτικά αυτοκίνητα και πολυτελή SUV, τραβώντας τα βλέμματα πριν ακόμη ξεκινήσει η δεξίωση.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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