Η κομψή σιλουέτα φορέματος που κυριαρχεί αυτή τη σεζόν
MARIE CLAIRE

Η κομψή σιλουέτα φορέματος που κυριαρχεί αυτή τη σεζόν

Το στυλ που δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα του καλοκαιριού.

Η κομψή σιλουέτα φορέματος που κυριαρχεί αυτή τη σεζόν
Καθώς διανύουμε τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού , η διάθεση να φορέσουμε ένα ανάλαφρο, θηλυκό φόρεμα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Και το 2026, μια σιλουέτα ξεχωρίζει: το φόρεμα με χαμηλή μέση (drop waist).

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