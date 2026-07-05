Η κομψή σιλουέτα φορέματος που κυριαρχεί αυτή τη σεζόν

Το στυλ που δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα του καλοκαιριού.

Κ αθώς διανύουμε τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού , η διάθεση να φορέσουμε ένα ανάλαφρο, θηλυκό φόρεμα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Και το 2026, μια σιλουέτα ξεχωρίζει: το φόρεμα με χαμηλή μέση (drop waist).



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05.07.2026, 09:00