Η κομψή σιλουέτα φορέματος που κυριαρχεί αυτή τη σεζόν
Η κομψή σιλουέτα φορέματος που κυριαρχεί αυτή τη σεζόν
Το στυλ που δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα του καλοκαιριού.
Το στυλ που δεν πρέπει να λείπει από την γκαρνταρόμπα του καλοκαιριού.
Καθώς διανύουμε τις πιο ζεστές ημέρες του καλοκαιριού , η διάθεση να φορέσουμε ένα ανάλαφρο, θηλυκό φόρεμα γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Και το 2026, μια σιλουέτα ξεχωρίζει: το φόρεμα με χαμηλή μέση (drop waist).
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα