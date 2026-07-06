Ο κανόνας ύπνου 10-3-2-1-0: Η απλή μέθοδος που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα

Κλείσιμο

Ηποιότητα του ύπνου απασχολεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, καθώς οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, το άγχος και η υπερβολική χρήση οθονών έχουν επηρεάσει τις βραδινές μας συνήθειες. Αν και δεν υπάρχει μία λύση που να λειτουργεί για όλους, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η συνέπεια στη βραδινή ρουτίνα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.Μία από τις μεθόδους που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια είναι ο κανόνας 10-3-2-1-0, μια απλή στρατηγική που χωρίζει τις ώρες πριν από τον ύπνο σε πέντε βήματα, με στόχο να προετοιμάσει σταδιακά τον οργανισμό για ξεκούραση.Τι είναι ο κανόνας 10-3-2-1-0;Η μέθοδος παρουσιάστηκε το 2021 από την Αμερικανίδα παιδίατρο – αθλίατρο Dr. Jess Andrade και βασίζεται σε πέντε απλές οδηγίες:10 ώρες πριν από τον ύπνο: Σταματήστε την κατανάλωση καφεΐνης.3 ώρες πριν από τον ύπνο: Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ.2 ώρες πριν από τον ύπνο: Ολοκληρώστε την εργασία και κάθε έντονη δραστηριότητα.1 ώρα πριν από τον ύπνο: Κλείστε όλες τις οθόνες, ιδιαίτερα το κινητό τηλέφωνο.0 φορές: Μην πατάτε το κουμπί αναβολής (snooze) όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.Γιατί λειτουργεί;Η λογική πίσω από τον κανόνα είναι ότι οι μικρές, επαναλαμβανόμενες συνήθειες δημιουργούν μια σταθερή ρουτίνα, η οποία βοηθά τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου.