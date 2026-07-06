Ο κανόνας ύπνου 10-3-2-1-0: Η απλή μέθοδος που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα
Ο κανόνας ύπνου 10-3-2-1-0: Η απλή μέθοδος που μπορεί να σας βοηθήσει να κοιμάστε καλύτερα
Μια εύκολη ρουτίνα πριν από τον ύπνο που βασίζεται στις αρχές της σωστής «υγιεινής ύπνου».
Ηποιότητα του ύπνου απασχολεί ολοένα και περισσότερους ανθρώπους, καθώς οι γρήγοροι ρυθμοί της καθημερινότητας, το άγχος και η υπερβολική χρήση οθονών έχουν επηρεάσει τις βραδινές μας συνήθειες. Αν και δεν υπάρχει μία λύση που να λειτουργεί για όλους, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η συνέπεια στη βραδινή ρουτίνα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά.
Μία από τις μεθόδους που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια είναι ο κανόνας 10-3-2-1-0, μια απλή στρατηγική που χωρίζει τις ώρες πριν από τον ύπνο σε πέντε βήματα, με στόχο να προετοιμάσει σταδιακά τον οργανισμό για ξεκούραση.
Τι είναι ο κανόνας 10-3-2-1-0;
Η μέθοδος παρουσιάστηκε το 2021 από την Αμερικανίδα παιδίατρο – αθλίατρο Dr. Jess Andrade και βασίζεται σε πέντε απλές οδηγίες:
10 ώρες πριν από τον ύπνο: Σταματήστε την κατανάλωση καφεΐνης.
3 ώρες πριν από τον ύπνο: Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ.
2 ώρες πριν από τον ύπνο: Ολοκληρώστε την εργασία και κάθε έντονη δραστηριότητα.
1 ώρα πριν από τον ύπνο: Κλείστε όλες τις οθόνες, ιδιαίτερα το κινητό τηλέφωνο.
0 φορές: Μην πατάτε το κουμπί αναβολής (snooze) όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.
Γιατί λειτουργεί;
Η λογική πίσω από τον κανόνα είναι ότι οι μικρές, επαναλαμβανόμενες συνήθειες δημιουργούν μια σταθερή ρουτίνα, η οποία βοηθά τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου.
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Μία από τις μεθόδους που έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής τα τελευταία χρόνια είναι ο κανόνας 10-3-2-1-0, μια απλή στρατηγική που χωρίζει τις ώρες πριν από τον ύπνο σε πέντε βήματα, με στόχο να προετοιμάσει σταδιακά τον οργανισμό για ξεκούραση.
Τι είναι ο κανόνας 10-3-2-1-0;
Η μέθοδος παρουσιάστηκε το 2021 από την Αμερικανίδα παιδίατρο – αθλίατρο Dr. Jess Andrade και βασίζεται σε πέντε απλές οδηγίες:
10 ώρες πριν από τον ύπνο: Σταματήστε την κατανάλωση καφεΐνης.
3 ώρες πριν από τον ύπνο: Αποφύγετε τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ.
2 ώρες πριν από τον ύπνο: Ολοκληρώστε την εργασία και κάθε έντονη δραστηριότητα.
1 ώρα πριν από τον ύπνο: Κλείστε όλες τις οθόνες, ιδιαίτερα το κινητό τηλέφωνο.
0 φορές: Μην πατάτε το κουμπί αναβολής (snooze) όταν χτυπήσει το ξυπνητήρι.
Γιατί λειτουργεί;
Η λογική πίσω από τον κανόνα είναι ότι οι μικρές, επαναλαμβανόμενες συνήθειες δημιουργούν μια σταθερή ρουτίνα, η οποία βοηθά τον εγκέφαλο να αναγνωρίζει ότι πλησιάζει η ώρα του ύπνου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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