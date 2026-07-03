Τζιν & Τank top: Η Ζεντάγια φόρεσε τον πιο κλασικό συνδυασμό με τον πιο φρέσκο τρόπο
MARIE CLAIRE

Τζιν & Τank top: Η Ζεντάγια φόρεσε τον πιο κλασικό συνδυασμό με τον πιο φρέσκο τρόπο

Πέρα από τις εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί η ηθοποιός δείχνει ότι δίνει την ίδια προσοχή και στις καθημερινές της εμφανίσεις.

Τζιν & Τank top: Η Ζεντάγια φόρεσε τον πιο κλασικό συνδυασμό με τον πιο φρέσκο τρόπο
ΗZendaya φάνηκε να κάνει μια διακριτική αναφορά στη νέα κινηματογραφική της συνεργασία με τον Tom Holland, το Spider-Man: Brand New Day, κατά τη διάρκεια μιας βόλτας της στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη.

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