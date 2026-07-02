Η Νία Βαρντάλος στο Ηρώδειο - Παρακολούθησε την τελευταία συναυλία πριν από το κλείσιμο του θεάτρου με τον σύντροφό της (εικόνες)
Η Νία Βαρντάλος στο Ηρώδειο - Παρακολούθησε την τελευταία συναυλία πριν από το κλείσιμο του θεάτρου με τον σύντροφό της (εικόνες)
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Την τελευταία συναυλία στο Ηρώδειο, εν όψει των εργασιών αναστήλωσής του που θα ξεκινήσουν εντός ολίγων ημερών, παρακολούθησε πλήθος κόσμου το βράδυ της Τρίτης, 30 Ιουνίου. Ανάμεσά τους και η Νία Βαρντάλος, η Ελληνοκαναδή ηθοποιός, που έχει γράψει και σκηνοθετήσει την επιτυχημένη σειρά ταινιών «Γάμος αλά ελληνικά».
Για την παρουσία της στο αρχαίο θέατρο επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, που απαρτιζόταν από μία λευκή, μίνι φούστα και ένα μαύρο κοντομάνικο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα, φλατ πέδιλα και μία λευκή τσάντα ώμου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Για την παρουσία της στο αρχαίο θέατρο επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, που απαρτιζόταν από μία λευκή, μίνι φούστα και ένα μαύρο κοντομάνικο πουκάμισο. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με μαύρα, φλατ πέδιλα και μία λευκή τσάντα ώμου.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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