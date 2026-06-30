Η τραγική ζωή και ο θάνατος της Ντέιβι Τσέις: Bullying, ναρκωτικά και AIDS
Η τραγική ζωή και ο θάνατος της Ντέιβι Τσέις: Bullying, ναρκωτικά και AIDS
Με αφορμή την αποκάλυψη της αιτίας του θανάτου της σε ηλικία 35 ετών
Η Daveigh Chase, που έδωσε τη φωνή της στο «Lilo & Stitch», πέθανε στις 16 Ιουλίου σε ηλικία μόλις 35 ετών. Όπως αποκαλύφθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία του θανάτου ήταν επιπλοκές από το AIDS και κατάχρηση ουσιών.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα