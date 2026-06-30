Η τραγική ζωή και ο θάνατος της Ντέιβι Τσέις: Bullying, ναρκωτικά και AIDS

Η Daveigh Chase, που έδωσε τη φωνή της στο «Lilo & Stitch», πέθανε στις 16 Ιουλίου σε ηλικία μόλις 35 ετών. Όπως αποκαλύφθηκε από την ιατροδικαστική εξέταση, η αιτία του θανάτου ήταν επιπλοκές από το AIDS και κατάχρηση ουσιών.