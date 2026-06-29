Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Έχω ΔΕΠΥ και κάποιες μέρες παίρνω φάρμακα»
MARIE CLAIRE

Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Έχω ΔΕΠΥ και κάποιες μέρες παίρνω φάρμακα»

«Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που κάνουν στον εγκέφαλό μου»

Έμα Χέμινγκ Γουίλις: «Έχω ΔΕΠΥ και κάποιες μέρες παίρνω φάρμακα»
Η Emma Heming Willis, που έχει εξελιχθεί σε ακτιβίστρια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την άνοια, και ειδικά τη μετωποκροταφική άνοια, μετά τη διάγνωση του συζύγου της, Bruce Willis, ανέβασε ένα νέο βίντεο στο Instagram όπου περιγράφει τον αγώνα της, να καθιερωθεί ένα μητρώο ασθενών σε όλες τις ΗΠΑ, μετά την επιτυχία της καθιέρωσής του στην πολιτεία της Νέας Υόρκης. Ενημέρωσε, επίσης, τους ακόλουθούς της, ότι η ίδια έχει διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και παίρνει φάρμακα γι’ αυτό.

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