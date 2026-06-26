Πέντε queer βιβλία που διευρύνουν τον κόσμο μας

Ο Ιούνιος έχει καθιερωθεί, για ιστορικούς λόγους που φτάνουν στη δεκαετία του 1960, ως Μήνας Υπερηφάνειας των LGBTQ+ ατόμων, με σκοπό να διευρύνει την ορατότητα της κοινωνίας απέναντί τους και να συμβάλει στη συμπερίληψη, την επιδίωξη της ισότητας και της ισονομίας. Αυτά τα θεωρητικά είναι, λίγο πολύ, γνωστά. Για εμάς η αγάπη δεν παίρνει αστερίσκους. Και η λογοτεχνία ακολουθεί αυτό το μότο από τα αρχαία χρόνια και τα ποιήματα της Σαπφώς, μέχρι το σήμερα και τους εκατοντάδες συγγραφείς ανά τον κόσμο που εκδίδουν βιβλία με τέτοια θεματολογία και μάς δίνουν την ευκαιρία να διευρύνουμε τον κόσμο μας.