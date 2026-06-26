Πέντε queer βιβλία που διευρύνουν τον κόσμο μας
MARIE CLAIRE

Πέντε queer βιβλία που διευρύνουν τον κόσμο μας

Η αγάπη δεν παίρνει αστερίσκους.

Πέντε queer βιβλία που διευρύνουν τον κόσμο μας
Ο Ιούνιος έχει καθιερωθεί, για ιστορικούς λόγους που φτάνουν στη δεκαετία του 1960, ως Μήνας Υπερηφάνειας των LGBTQ+ ατόμων, με σκοπό να διευρύνει την ορατότητα της κοινωνίας απέναντί τους και να συμβάλει στη συμπερίληψη, την επιδίωξη της ισότητας και της ισονομίας. Αυτά τα θεωρητικά είναι, λίγο πολύ, γνωστά. Για εμάς η αγάπη δεν παίρνει αστερίσκους. Και η λογοτεχνία ακολουθεί αυτό το μότο από τα αρχαία χρόνια και τα ποιήματα της Σαπφώς, μέχρι το σήμερα και τους εκατοντάδες συγγραφείς ανά τον κόσμο που εκδίδουν βιβλία με τέτοια θεματολογία και μάς δίνουν την ευκαιρία να διευρύνουμε τον κόσμο μας.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης