H Zendaya με εντυπωσιακό sporty look από την Coach
H Zendaya με εντυπωσιακό sporty look από την Coach
Έπειτα από μια σειρά εμφανίσεων σε απόλυτο μαύρο, η ηθοποιός επέστρεψε στο χαρακτηριστικό κόκκινο του Spider-Man.
Έπειτα από μια σειρά εμφανίσεων σε απόλυτο μαύρο, η ηθοποιός επέστρεψε στο χαρακτηριστικό κόκκινο του Spider-Man.
Στις 22 Ιουνίου στο Βερολίνο, η Zendaya υιοθέτησε την τάση της αθλητικής φανέλας αποδεικνύοντας πως παραμένει πιστή στην ομάδα του Spider-Man. Έπειτα από μια σειρά εμφανίσεων σε απόλυτο μαύρο, η ηθοποιός επέστρεψε στο χαρακτηριστικό κόκκινο του Spider-Man, επιλέγοντας μια φανέλα με τον αριθμό «39» και vintage αισθητική.
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