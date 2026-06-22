H Zendaya με εντυπωσιακό sporty look από την Coach

Στις 22 Ιουνίου στο Βερολίνο, η Zendaya υιοθέτησε την τάση της αθλητικής φανέλας αποδεικνύοντας πως παραμένει πιστή στην ομάδα του Spider-Man. Έπειτα από μια σειρά εμφανίσεων σε απόλυτο μαύρο, η ηθοποιός επέστρεψε στο χαρακτηριστικό κόκκινο του Spider-Man, επιλέγοντας μια φανέλα με τον αριθμό «39» και vintage αισθητική.



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