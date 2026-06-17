Ζερμέν Ρισιέ: Από τα μέσα του 20ου αιώνα η διάσημη γλύπτρια είχε στραμμένο το βλέμμα σε ένα μέλλον έμφυλης ισότητας
Ζερμέν Ρισιέ: Από τα μέσα του 20ου αιώνα η διάσημη γλύπτρια είχε στραμμένο το βλέμμα σε ένα μέλλον έμφυλης ισότητας
Ένα αφιέρωμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2026, μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε την εικαστικό που έσπασε τα καλούπια - έμφυλα και καλλιτεχνικά
Η καριέρα της υπήρξε σύντομη, η διάρκειά της δεν ξεπέρασε τα 25 χρόνια, αλλά άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης. Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, που συνεχίζεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2026, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τη ζωή και το έργο της Germaine Richier (1902-1959), μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα.
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