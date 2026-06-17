Ζερμέν Ρισιέ: Από τα μέσα του 20ου αιώνα η διάσημη γλύπτρια είχε στραμμένο το βλέμμα σε ένα μέλλον έμφυλης ισότητας
MARIE CLAIRE

Ζερμέν Ρισιέ: Από τα μέσα του 20ου αιώνα η διάσημη γλύπτρια είχε στραμμένο το βλέμμα σε ένα μέλλον έμφυλης ισότητας

Ένα αφιέρωμα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2026, μάς προσκαλεί να γνωρίσουμε την εικαστικό που έσπασε τα καλούπια - έμφυλα και καλλιτεχνικά

Ζερμέν Ρισιέ: Από τα μέσα του 20ου αιώνα η διάσημη γλύπτρια είχε στραμμένο το βλέμμα σε ένα μέλλον έμφυλης ισότητας
Η καριέρα της υπήρξε σύντομη, η διάρκειά της δεν ξεπέρασε τα 25 χρόνια, αλλά άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης. Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, που συνεχίζεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2026, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τη ζωή και το έργο της Germaine Richier (1902-1959), μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης