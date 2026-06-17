Ζερμέν Ρισιέ: Από τα μέσα του 20ου αιώνα η διάσημη γλύπτρια είχε στραμμένο το βλέμμα σε ένα μέλλον έμφυλης ισότητας

Η καριέρα της υπήρξε σύντομη, η διάρκειά της δεν ξεπέρασε τα 25 χρόνια, αλλά άφησε βαθύ αποτύπωμα στην ιστορία της τέχνης. Μια νέα έκθεση στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης στην Άνδρο του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, που συνεχίζεται μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου 2026, μας προσκαλεί να ανακαλύψουμε τη ζωή και το έργο της Germaine Richier (1902-1959), μιας από τις σημαντικότερες μορφές της ευρωπαϊκής γλυπτικής του 20ου αιώνα.