Η Τίνα Κουνακέι με το τέλειο λευκό σύνολο από τη νέα Limited Edition συλλογή της Falconeri
Η Τίνα Κουνακέι με το τέλειο λευκό σύνολο από τη νέα Limited Edition συλλογή της Falconeri
Οι καθαρές γραμμές, οι ουδέτερες αποχρώσεις και η άψογη εφαρμογή συνθέτουν μια εμφάνιση που αποπνέει σύγχρονη θηλυκότητα και διακριτική πολυτέλεια.
Οι καθαρές γραμμές, οι ουδέτερες αποχρώσεις και η άψογη εφαρμογή συνθέτουν μια εμφάνιση που αποπνέει σύγχρονη θηλυκότητα και διακριτική πολυτέλεια.
ΗTina Kunakey γνωρίζει καλά πώς να αναδεικνύει τη διαχρονική κομψότητα μέσα από σύγχρονες και ανεπιτήδευτες εμφανίσεις. Το μοντέλο επιλέγει συχνά λιτές γραμμές, ποιοτικά υλικά και ουδέτερους τόνους, δημιουργώντας looks που ισορροπούν ανάμεσα στην πολυτέλεια και την καθημερινή άνεση.
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