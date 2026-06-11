Δύο ελληνικά brand ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πιο χρωματιστή συνεργασία του καλοκαιριού
Δύο ελληνικά brand ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πιο χρωματιστή συνεργασία του καλοκαιριού
Η Sun of a Beach και η AV Sunglasses παρουσιάζουν την POLYCHROME, μια limited edition συλλογή γυαλιών ηλίου που αποτυπώνει όλη τη ζωντάνια, το χρώμα και την ανεπιτήδευτη κομψότητα του ελληνικού καλοκαιριού.
Η Sun of a Beach και η AV Sunglasses παρουσιάζουν την POLYCHROME, μια limited edition συλλογή γυαλιών ηλίου που αποτυπώνει όλη τη ζωντάνια, το χρώμα και την ανεπιτήδευτη κομψότητα του ελληνικού καλοκαιριού.
Υπάρχουν συνεργασίες που μοιάζουν απόλυτα φυσικές από την πρώτη στιγμή. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η POLYCHROME, η νέα capsule συλλογή γυαλιών ηλίου που υπογράφουν η Sun of a Beach και η AV Sunglasses, δύο ελληνικά brands που μοιράζονται την ίδια αγάπη για το χρώμα, το design και, φυσικά, το καλοκαίρι.
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