Δύο ελληνικά brand ενώνουν τις δυνάμεις τους στην πιο χρωματιστή συνεργασία του καλοκαιριού

Υ

πάρχουν συνεργασίες που μοιάζουν απόλυτα φυσικές από την πρώτη στιγμή. Κάπως έτσι γεννήθηκε και η

, η νέα capsule συλλογή γυαλιών ηλίου που υπογράφουν η Sun of a Beach και η