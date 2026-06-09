Νόμιζε πώς έμπαινε στην περιεμμηνόπαυση, αλλά η απώλεια βάρους και ο πόνος ήταν ενδείξεις καρκίνου

ΗShannon Ivey ήταν μητέρα ενός παιδιού δημοτικού και 42 ετών όταν διαγνώσθηκε με καρκίνο του παχέος εντέρου και του ορθού στο τρίτο στάδιο. Όπως συμβαίνει με πολλούς ασθενείς, είχε παρατηρήσει συμπτώματα για μήνες, χωρίς ποτέ να φανταστεί ότι θα μπορούσαν να σχετίζονται με έναν όγκο στο πεπτικό σύστημα.Ένα από τα πρώτα σημάδια ήταν η παρουσία αίματος στο εσώρουχό της. Επειδή οι γυναίκες της οικογένειάς της εμφανίζουν νωρίς περιεμμηνόπαυση, θεώρησε ότι επρόκειτο για μια φυσιολογική ορμονική αλλαγή.«Όλο αυτό το διάστημα πίστευα ότι ήταν κάτι περίεργο που σχετιζόταν με την εμμηνόπαυση. Δεν το συνέδεσα ποτέ με το έντερο», δήλωσε η ίδια στο TODAY.com.Παράλληλα, παρατήρησε ότι οι κενώσεις της είχαν γίνει πολύ λεπτές, ενώ συχνά ένιωθε την ανάγκη να πάει στην τουαλέτα χωρίς αποτέλεσμα. Ωστόσο, απέδωσε τα συμπτώματα σε χρόνια γαστρεντερικά προβλήματα που αντιμετώπιζε από μικρή ηλικία.Το σύμπτωμα που τελικά την ανησύχησε ήταν η ανεξήγητη απώλεια βάρους. Μέσα σε περίπου έξι μήνες έχασε σχεδόν 12 κιλά. Η ίδια δεν είχε αντιληφθεί το μέγεθος της αλλαγής μέχρι που ένας οδηγός σχολικού λεωφορείου σχολίασε την εμφάνισή της, γεγονός που την οδήγησε να ζυγιστεί.«Όταν είδα τον αριθμό στη ζυγαριά, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά», θυμάται.Διαζευγμένη και με ένα παιδί 7 ετών, χρειάστηκε να διαχειριστεί μόνη της τόσο τη διάγνωση όσο και τη θεραπεία. Ως ανύπαντρη γυναίκα εκείνο που εύχεται είναι το σύστημα υγείας και οι λειτουργοί του να μην θεωρούσαν δεδομένο πως όλοι οι ασθενείς έχουν κάποιον σύντροφο ή άλλον άνθρωπο για βοήθεια. Στις περισσότερες εξετάσεις και θεραπείες πήγε μόνη της. Ένα εμπόδιο που αντιμετώπιζε από την αρχή ήταν αυτό. Ειδικά, έπειτα από μία κολονοσκόπηση, οι γιατροί επέμεναν να μην φύγει μόνη της, αφού η διάρκεια των ηρεμιστικών που χορηγήθηκαν κατά την εξέταση ήταν μεγάλη. «Αν είχα όλα τα λεφτά του κόσμου θα οδηγούσα τους ασθενείς στις εξετάσεις και πίσω», σημειώνει σήμερα.