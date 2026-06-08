Φεστιβάλ Tribeca: H Kέιτι Χολμς με Chloé στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Happy Hours
Φεστιβάλ Tribeca: H Kέιτι Χολμς με Chloé στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Happy Hours
Για το πάρτι που ακολούθησε στο Soho Grand Hotel άλλαξε εμφάνιση, επιλέγοντας ένα μεταξωτό slip dress με δαντέλα από τη Magda Butrym σε απαλή πορτοκαλί απόχρωση.
Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας Happy Hours στο Tribeca Festival, της οποίας η Katie Holmes, υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο. Για την περίσταση η ηθοποιός και σκηνοθέτρια επέλεξε μια ρομαντική μεταξωτή σατέν δημιουργία σε παστέλ ροζ από τον οίκο Chloé. Το φόρεμα, διακοσμημένο με λεπτομέρειες δαντέλας, απέπνεε την αβίαστη θηλυκότητα που χαρακτηρίζει τον γαλλικό οίκο.
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