ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Πεύκα Θεσσαλονίκης, 112 στους κατοίκους: Επιχειρούν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Φεστιβάλ Tribeca: H Kέιτι Χολμς με Chloé στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Happy Hours
MARIE CLAIRE

Φεστιβάλ Tribeca: H Kέιτι Χολμς με Chloé στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Happy Hours

Για το πάρτι που ακολούθησε στο Soho Grand Hotel άλλαξε εμφάνιση, επιλέγοντας ένα μεταξωτό slip dress με δαντέλα από τη Magda Butrym σε απαλή πορτοκαλί απόχρωση.

Φεστιβάλ Tribeca: H Kέιτι Χολμς με Chloé στην πρεμιέρα της νέας της ταινίας, Happy Hours
Στις 6 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η πρεμιέρα της ταινίας Happy Hours στο Tribeca Festival, της οποίας η Katie Holmes, υπογράφει τόσο τη σκηνοθεσία όσο και το σενάριο. Για την περίσταση η ηθοποιός και σκηνοθέτρια επέλεξε μια ρομαντική μεταξωτή σατέν δημιουργία σε παστέλ ροζ από τον οίκο Chloé. Το φόρεμα, διακοσμημένο με λεπτομέρειες δαντέλας, απέπνεε την αβίαστη θηλυκότητα που χαρακτηρίζει τον γαλλικό οίκο.

Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης