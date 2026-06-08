Πριγκίπισσα Charlene: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Grand Prix του Μονακό
Πριγκίπισσα Charlene: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της στο Grand Prix του Μονακό
Με ένα αιθέριο λευκό φόρεμα αρχαιοελληνικού στυλ και ένα εντυπωσιακό κόκκινο wrap dress.
Ηπριγκίπισσα Charlene του Μονακό επιβεβαίωσε τον τίτλο της ως μία από τις πιο καλοντυμένες παρουσίες της Formula 1, πραγματοποιώντας δύο ξεχωριστές εμφανίσεις στο φετινό Grand Prix του Μονακό.
Την Κυριακή 7 Ιουνίου, η πριγκίπισσα έδωσε το «παρών» στον αγώνα φορώντας ένα λευκό φόρεμα εμπνευσμένο από την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας. Το αμάνικο maxi σχέδιο με ντεκολτέ σε σχήμα V αγκάλιαζε κομψά τη σιλουέτα της και κατέληγε σε μια αέρινη γραμμή που άγγιζε το έδαφος. Το φόρεμα τονιζόταν στη μέση με μια λεπτή καφέ ζώνη, δημιουργώντας ένα διαχρονικό και άκρως καλοκαιρινό αποτέλεσμα.
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Την Κυριακή 7 Ιουνίου, η πριγκίπισσα έδωσε το «παρών» στον αγώνα φορώντας ένα λευκό φόρεμα εμπνευσμένο από την αισθητική της αρχαίας Ελλάδας. Το αμάνικο maxi σχέδιο με ντεκολτέ σε σχήμα V αγκάλιαζε κομψά τη σιλουέτα της και κατέληγε σε μια αέρινη γραμμή που άγγιζε το έδαφος. Το φόρεμα τονιζόταν στη μέση με μια λεπτή καφέ ζώνη, δημιουργώντας ένα διαχρονικό και άκρως καλοκαιρινό αποτέλεσμα.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
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