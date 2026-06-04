Κένταλ Τζένερ και Τζέικομπ Έλορντι στο Τόκιο – Το ζευγάρι απολαμβάνει τις ομορφιές της Ιαπωνίας: Δείτε φωτογραφίες και video

ΗKendall Jenner και ο Jacob Elordi μάς χάρισαν μία μικρή εικόνα από τη σχέση τους, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους στην Ιαπωνία.Το μοντέλο και ο πρωταγωνιστής του Euphoria απαθανατίστηκαν σε δεύτερο ραντεβού στο Τόκιο, κάνοντας μια στάση στην τοπική πιτσαρία Seirinkan.«Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε το εστιατόριό μας. 🍕 Εκτιμούμε ειλικρινά την προτίμησή σας και ανυπομονούμε να σας εξυπηρετήσουμε ξανά. ✨», ανέφερε ανάρτηση στον λογαριασμό του εστιατορίου στο Instagram τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, συνοδευόμενη από φωτογραφίες του ζευγαριού.Ο ηθοποιός επέλεξε ένα ανοιχτό γαλάζιο oversized πουκάμισο με κουμπιά, φορεμένο πάνω από ένα T-shirt με στρογγυλή λαιμόκοψη, το οποίο συνδύασε με σκούρο μπλε τζιν σε χαλαρή γραμμή και ένα baseball cap φορεμένο ανάποδα. Από την πλευρά της, η Kendall Jenner εμφανίστηκε με ένα σατέν σύνολο δύο τεμαχίων σε απόχρωση σαμπανί, το οποίο συνδύασε με μια πράσινη shoulder bag, ενώ τα μαλλιά της ήταν πιασμένα σε ένα κομψό, sleek χτένισμα.