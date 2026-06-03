Η Τζένιφερ Λόπεζ με εντυπωσιακό total look από την Elisabetta Franchi
MARIE CLAIRE

Η Τζένιφερ Λόπεζ με εντυπωσιακό total look από την Elisabetta Franchi

Η σταρ εμφανίστηκε πρόσφατα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη αυστηρή ραπτική και τον ρομαντισμό. 

Η Τζένιφερ Λόπεζ με εντυπωσιακό total look από την Elisabetta Franchi

ΗJennifer Lopez βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εντατικούς ρυθμούς προώθησης της νέας της ταινίας, Office Romance, η οποία κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή και φυσικά, οι εμφανίσεις της δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες. Η σταρ εμφανίστηκε πρόσφατα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη αυστηρή ραπτική και τον ρομαντισμό.

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