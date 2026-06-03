Η Τζένιφερ Λόπεζ με εντυπωσιακό total look από την Elisabetta Franchi
Η Τζένιφερ Λόπεζ με εντυπωσιακό total look από την Elisabetta Franchi
Η σταρ εμφανίστηκε πρόσφατα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη αυστηρή ραπτική και τον ρομαντισμό.
Η σταρ εμφανίστηκε πρόσφατα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη αυστηρή ραπτική και τον ρομαντισμό.
ΗJennifer Lopez βρίσκεται αυτές τις ημέρες σε εντατικούς ρυθμούς προώθησης της νέας της ταινίας, Office Romance, η οποία κάνει πρεμιέρα αυτή την Παρασκευή και φυσικά, οι εμφανίσεις της δεν περνούν ποτέ απαρατήρητες. Η σταρ εμφανίστηκε πρόσφατα στους δρόμους της Νέας Υόρκης με ένα σύνολο που ισορροπούσε ιδανικά ανάμεσα στη αυστηρή ραπτική και τον ρομαντισμό.
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