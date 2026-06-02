Η Caroline Kennedy τίμησε τη μνήμη της κόρης της, Tatiana Schlossberg, στην πρώτη δημόσια αναφορά μετά τον θάνατό της

ΗCaroline Kennedy απέτισε φόρο τιμής στην εκλιπούσα κόρη της, Tatiana Schlossberg, κατά τη διάρκεια της ετήσιας τελετής απονομής των βραβείων John F. Kennedy Profile in Courage, που πραγματοποιείται προς τιμήν του πατέρα της.Aναφέρθηκε συγκινημένη στην απώλεια της κόρης της, η οποία πέθανε τον Δεκέμβριο του 2025, σε ηλικία 35 ετών, έπειτα από μάχη με την οξεία μυελογενή λευχαιμία. Η Tatiana Schlossberg ήταν περιβαλλοντική δημοσιογράφος, συγγραφέας και μητέρα δύο παιδιών.Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ιαπωνία και την Αυστραλία ξεκίνησε την ομιλία της ευχαριστώντας τα μέλη της οικογένειάς της για τη διαχρονική τους στήριξη στο έργο της προεδρικής βιβλιοθήκης του John F. Kennedy.