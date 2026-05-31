Το συγκινητικό αντίο της Jamie Lee Curtis στην αδερφή της που έφυγε από τη ζωή

Θλίψη προκάλεσε η είδηση του θανάτου της Kelly Lee Curtis, μεγαλύτερης αδελφής της Jamie Lee Curtis, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 69 ετών. Την είδηση γνωστοποίησε η ίδια η Jamie Lee Curtis μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media, αποχαιρετώντας την αδελφή της με λόγια γεμάτα αγάπη και αναμνήσεις.





Σύμφωνα με όσα έγραψε η βραβευμένη ηθοποιός, η Kelly έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο σπίτι της στην Καλιφόρνια, στο φυσικό περιβάλλον που τόσο αγαπούσε. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αίτια του θανάτου της.

31.05.2026, 13:30