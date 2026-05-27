Ελένη Ράντου για Γωγώ Μαστροκώστα: «Έφυγε πλήρης»

Σε μια ανάρτηση με αφορμή τον θάνατο και την κηδεία της Γωγώς Μαστροκώστα προχώρησε η Ελένη Ράντου, την Τετάρτη, 27 Μαΐού, ημέρα που τελέστηκε η κηδεία της παρουσιάστριας.Η ηθοποιός έγραψε στο Facebook: «Τελικά, όταν φεύγει κανείς και έχει πάρει τόση αγάπη… τότε φεύγει πλήρης. Νομίζω δεν δίνει η ηλικία την πληρότητα στη ζωή, αλλά η βαθιά αγάπη που έχεις προλάβει να απολαύσεις. Καλό ταξίδι στη Γωγώ. Έφυγε τελικά πλήρης».