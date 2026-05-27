Τζούλιαν Μουρ: «Δεν μου αρέσουν οι δολοφονίες, οι εκρήξεις και τα όπλα»

Η Julianne Moore βρέθηκε στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών, όπου της απονεμήθηκε ένα βραβείο για τη συνεισφορά της στην υποστήριξη γυναικών στον κινηματογράφο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε δηλώσεις της στο Reuters, σχολίασε: «Για να είμαι ειλικρινής, απέχουμε πολύ από την πραγματική έμφυλη ισότητα. Κι αυτό δεν αφορά μόνο τη βιομηχανία του κινηματογράφου, είναι ένα παγκόσμιο ζήτημα».