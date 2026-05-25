Γαλλία: Σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών – Ερευνώνται δεκάδες σχολεία για βία και σεξουαλικές επιθέσεις

Ένα σοβαρό σκάνδαλο κακοποίησης παιδιών έχει προκαλέσει σοκ στη Γαλλία, καθώς οι αρχές ερευνούν δεκάδες δημόσια νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία για περιστατικά βίας, σεξουαλικών επιθέσεων και βιασμών εις βάρος ανηλίκων.Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και αρκετούς παιδικούς σταθμούς, έπειτα από περισσότερες από 100 καταγγελίες γονέων. Οι υποθέσεις αφορούν παιδιά ακόμη και τριών ή τεσσάρων ετών.Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται οι λεγόμενοι «σχολικοί επιτηρητές», εργαζόμενοι που επιβλέπουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού, της ξεκούρασης ή των απογευματινών δραστηριοτήτων. Στη Γαλλία, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν προσλαμβάνονται από τα σχολεία αλλά από τους δήμους και τις τοπικές αρχές, συχνά χωρίς ειδική εκπαίδευση ή παιδαγωγική κατάρτιση.Γονείς και δικηγόροι υποστηρίζουν ότι εδώ και χρόνια προσπαθούσαν να ακουστούν, χωρίς αποτέλεσμα. Οι καταγγελίες περιλαμβάνουν λεκτική και σωματική βία, παιδιά που φέρονται να δέχονταν φωνές, σπρωξίματα ή τιμωρίες, αλλά και ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση.«Είναι σε εξέλιξη έρευνες σε 84 νηπιαγωγεία, περίπου 20 δημοτικά σχολεία και περίπου 10 παιδικούς σταθμούς», δήλωσε η γενική εισαγγελέας του Παρισιού, Laure Beccuau. Σύμφωνα με δικηγόρους, οι έρευνες αφορούν υποθέσεις βιασμού παιδιών ηλικίας μόλις τριών και τεσσάρων ετών και κάνουν λόγο για «τεράστιο σκάνδαλο» και για σοβαρές αποτυχίες στους ελέγχους και τις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού. Όπως αναφέρουν, πολλά παιδιά εμφανίζουν πλέον έντονα ψυχολογικά τραύματα και φόβο απέναντι στο σχολικό περιβάλλον.