Αφγανιστάν: Νέος νόμος «νομιμοποιεί» τους γάμους κοριτσιών από 9 ετών

Νέα νομοθεσία, που εγκρίθηκε από τις αρχές στο Αφγανιστάν, νομιμοποιεί τον γάμο μεταξύ ανηλίκων και επιτρέπει να παντρεύονται κορίτσια από την ηλικία των 9 ετών, την ώρα που οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κάνουν λόγο για περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των γυναικών και των κοριτσιών στη χώρα.Ο νόμος εγκρίθηκε από τον ανώτατο ηγέτη των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, και δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της κυβέρνησης, σύμφωνα με το αφγανικό μέσο Amu TV.Σύμφωνα με ακτιβιστές, οι πρόσφατες αλλαγές στο νομικό πλαίσιο που αφορά το διαζύγιο δημιουργούν εμπόδια σε γυναίκες που επιθυμούν να αποχωρήσουν από γάμους στους οποίους δεν συναινούν ή έχουν εξαναγκαστεί να συνάψουν. Όπως επισημαίνουν, σε περίπτωση διαφωνίας του συζύγου, η διαδικασία καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη έως και πρακτικά αδύνατη.Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι στο Αφγανιστάν δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση για τους γάμους ανηλίκων, ενώ η περιορισμένη πρόσβαση των κοριτσιών στην εκπαίδευση μετά την ηλικία των 11 ετών έχει, σύμφωνα με εκτιμήσεις, οδηγήσει σε αύξηση των πρόωρων ή αναγκαστικών γάμων. Αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία από το κράτος, ανεπίσημες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNICEF, περίπου το 28% των γυναικών στο Αφγανιστάν ηλικίας 15 έως 49 ετών είχαν παντρευτεί πριν κλείσουν τα 18.