Τα ζώδια που θα έχουν την καλύτερη εβδομάδα μέχρι το τέλος του Μαΐου

Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου φέρνει έντονα συναισθήματα, ξεκαθαρίσματα και νέες ευκαιρίες για πέντε ζώδια που φαίνεται να ευνοούνται περισσότερο από τις αστρολογικές εξελίξεις της εβδομάδας 25-31 Μαΐου 2026. Με τη Σελήνη να περνά από τον Ζυγό στον Σκορπιό και να κορυφώνεται με την Πανσέληνο στον Τοξότη, οι σχέσεις, οι προσωπικές αποφάσεις και η αυτοπεποίθηση έρχονται στο προσκήνιο.