Ζιζέλ Πελικό: Αφού μπόρεσε να ερωτευτεί ξανά, όλα είναι πιθανά

Η Gisèle Pelicot, που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της έμφυλης βίας όταν πήρε την τολμηρή απόφαση της άρσης της ανωνυμίας της στη δικαστική υπόθεση της νάρκωσης από τον σύζυγό της και του βιασμού της από δεκάδες άγνωστους άντρες, όχι απλώς κατάφερε να προχωρήσει με τη ζωή της αλλά να βρει και την αγάπη. Ένα γεγονός που γεννά ελπίδα σε όσους έχουν νιώσει, σε κάποια φάση, απελπιστική μοναξιά. Γιατί αφού ερωτεύτηκε ξανά η 73χρονη επιζήσασα, η οποία θα μπορούσε άνετα μετά από ό,τι έζησε για μια δεκαετία να χάσει την εμπιστοσύνη της στο ανθρώπινο είδος, όλα είναι πιθανά.