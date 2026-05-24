Φεστιβάλ των Καννών: Η ηθοποιός από τη Ρωσία με γαλάζιο φόρεμα που θύμισε ένα της πριγκίπισσας Νταϊάνα

Η ηθοποιός Anastasia Andrushkevich εντυπωσίασε στο Φεστιβάλ των Καννών, όταν επέλεξε να αποτίσει φόρο τιμής στην εμβληματική εμφάνιση της Πριγκίπισσα Diana, αναδημιουργώντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φορέματα που είχε φορέσει στο Φεστιβάλ Καννών το 1987.Η ηθοποιός, που έχει γεννηθεί στη Ρωσία και παίζει επαγγελματικά και πιάνο, στην πρεμιέρα της ταινίας Fjord στο Φεστιβάλ Καννών, εμφανίστηκε με baby blue μάξι φόρεμα, δημιουργί του Mehmet Özden. Το στράπλες σχέδιο διέθετε εφαρμοστό μπούστο και φούστα σε Α γραμμή, ενώ ολοκληρωνόταν με ασορτί εσάρπα που έπεφτε κομψά από τον λαιμό της.