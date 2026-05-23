Τα δάκρυα της Τζέσι Τζέι όταν έμαθε ότι είναι «καθαρή» από καρκίνο (βίντεο)

ΗJessie J μοιράστηκε ένα πολύ προσωπικό νέο με τους followers της, αποκαλύπτοντας πως είναι πλέον «καθαρή» από καρκίνο, σχεδόν έναν χρόνο μετά τη διάγνωση με καρκίνο του μαστού.Η τραγουδίστρια δημοσίευσε ένα βίντεο στο Instagram από τη στιγμή που περίμενε τα αποτελέσματα της ετήσιας μαγνητικής της εξέτασης, γράφοντας στη λεζάντα: «Τα αποτελέσματα βγήκαν και είμαι cancer free!», συνοδεύοντας τη φράση με emojis που κλαίνε.Σε επόμενη ανάρτησή της εξομολογήθηκε: «Έκλαψα με λυγμούς για ώρες και μετά ένιωσα σαν να πήρα την πρώτη πραγματική ανάσα έπειτα από έναν χρόνο».