To λονδρέζικο οικογενειακό φωτογραφείο που έβγαλε πορτρέτα διαβατηρίου για τους μεγαλύτερους celebrities

Ήταν το 1953 όταν ένας πρώην επαγγελματίας μποξέρ, ο Dave Sharkey, και η γυναίκα του, Ann, ίδρυσαν ένα φωτογραφείο στην Oxford Street, στο Λονδίνο, με την επαναστατική εκείνη την εποχή υπόσχεση των εκτυπωμένων φωτογραφιών «μέσα σε δέκα λεπτά». Σε ιδανική τοποθεσία, κοντά στην αμερικανική πρεσβεία και τα Selfridges το στούντιο, που κατόπιν ανέλαβε ο γιος των ιδιοκτητών, Philip, έγινε πέρασμα για ηθοποιούς, μουσικούς, εικαστικούς και αθλητές οι οποίοι ήθελαν να βγάλουν φωτογραφίες διαβατηρίου.