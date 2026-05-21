«Ο γιος μου πλήρωσε το τίμημα της εμπιστοσύνης»: Η μητέρα του Μάθιου Πέρι μιλά για τον χαμό του γιου της
MARIE CLAIRE

Η Suzanne Morrison εξέφρασε τη γνώμη της, λίγο πριν ανακοινωθεί η ποινή για την υπόθεση θανάτου του ηθοποιού.

Ημητέρα του Matthew Perry, Suzanne Morrison, μίλησε δημόσια για τον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού, Kenneth Iwamasa, λίγο πριν από την ανακοίνωση της ποινής του για την υπόθεση θανάτου του star των Friends.

 
Ο Matthew Perry βρέθηκε νεκρός στο τζακούζι του σπιτιού του στις 28 Οκτωβρίου 2023, σε ηλικία 54 ετών. Η αιτία θανάτου αποδόθηκε στις «οξείες επιδράσεις κεταμίνης». Σύμφωνα με το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, ο βοηθός του έκανε επανειλημμένες ενέσεις κεταμίνης στον ηθοποιό χωρίς ιατρική εκπαίδευση, ακόμη και την ημέρα του θανάτου του.

Σε επιστολή που κατατέθηκε στο δικαστήριο, η Suzanne Morrison περιγράφει πώς η οικογένεια πίστευε ότι ο βοηθός του γιου της ήταν ένας άνθρωπος που κατανοούσε τη μάχη του με τις εξαρτήσεις και θα τον προστάτευε.

