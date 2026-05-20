Beta Mom: Η τάση στη γονεϊκότητα που απορρίπτει την τελειότητα
Το τελευταίο trend στα social media, που περιγράφει μια πιο χαλαρή προσέγγιση στη γονεϊκότητα.
«Helicopter parent», «Montessori mom», «gentle parenting», «free-range family», οι ταμπέλες γύρω από τη γονεϊκότητα μοιάζουν να πολλαπλασιάζονται συνεχώς. Το τελευταίο trend των social media λέγεται «Beta Mom» και περιγράφει μια πιο χαλαρή, ευέλικτη και λιγότερο αγχωμένη προσέγγιση στη μητρότητα.
Σύμφωνα με την ψυχολόγο Dr. Emily Guarnotta, που μίλησε στο parade.com, η «Beta Mom» είναι η μητέρα που απορρίπτει τη λογική της «τέλειας μαμάς» και επιλέγει το «αρκετά καλό» αντί της τελειότητας.
«Ο κίνδυνος όταν ταυτιζόμαστε υπερβολικά με μια ταμπέλα είναι ότι γινόμαστε άκαμπτοι», εξηγεί η ίδια. «Τα παιδιά αλλάζουν συνεχώς και χρειάζονται από εμάς προσαρμοστικότητα και ευελιξία. Αν μένουμε κολλημένοι σε έναν μόνο τρόπο, μπορεί να χάσουμε αυτό που πραγματικά χρειάζονται εκείνη τη στιγμή».
Παρόλα αυτά, η ψυχολόγος αναγνωρίζει ότι οι όροι αυτοί μπορεί να μπερδεύουν και να αγχώνουν ορισμένους ανθρώπους, αλλά σημειώνει ότι βοηθούν αρκετούς γονείς να νιώσουν ότι ανήκουν κάπου. «Για πολλούς ανθρώπους, αυτές οι ταμπέλες λειτουργούν καθησυχαστικά. Δημιουργούν μια αίσθηση κοινότητας και μια κοινή γλώσσα ανάμεσα σε γονείς με παρόμοια στάση ζωής».
