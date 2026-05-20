Οι γυναίκες της ΚΟΑ στο Marie Claire: «Παίζουμε με το ένα μάτι στις νότες, με τα άλλα πέντε στους γύρω μας»

Συνήθως απευθύνονται στο κοινό με τη γλώσσα της μουσικής τους. Αυτή τη φορά όμως, πέντε μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών επιχειρούν να τοποθετήσουν σε λέξεις την εμπειρία τού να ανήκεις σε ένα ιστορικό σύνολο αλλά και να ζεις μια ζωή γεμάτη με νότες και ρυθμό. Η μία από αυτές, μάλιστα, η βιολίστρια Κατερίνα Χατζηνικολάου, έγραψε ιστορία πριν από δύο χρόνια όταν -μετά τη μακροχρόνια καλλιτεχνική διαδρομή της στο εξωτερικό- έγινε η πρώτη γυναίκα εξάρχουσα της ΚΟΑ, την ίδια περίοδο που μια ακόμα γυναίκα πήρε για πρώτη φορά «την αντίστοιχη θέση στη Φιλαρμονική του Βερολίνου» μας λέει, επισημαίνοντας τη σημασία αυτής της έμφυλης κατάκτησης.