Οι γυναίκες της ΚΟΑ στο Marie Claire: «Παίζουμε με το ένα μάτι στις νότες, με τα άλλα πέντε στους γύρω μας»
Η μελέτη του Αριστοτέλη σε βοηθάει να εξελιχθείς και ως μουσικός. Μια χορωδία μπορεί να καταπολεμήσει τη βαθιά μοναξιά της εφηβείας. Το κοντραμπάσο γίνεται άνετα καταφύγιο για γάτες. Πέντε ερμηνεύτριες της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (ΚΟΑ) μοιράζονται κάτι από τη μαγεία του κόσμου τους λίγο πριν από τις δύο συναυλίες του Ιουνίου με τις οποίες θα αποχαιρετήσουν μαζί μας το Ηρώδειο
Συνήθως απευθύνονται στο κοινό με τη γλώσσα της μουσικής τους. Αυτή τη φορά όμως, πέντε μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών επιχειρούν να τοποθετήσουν σε λέξεις την εμπειρία τού να ανήκεις σε ένα ιστορικό σύνολο αλλά και να ζεις μια ζωή γεμάτη με νότες και ρυθμό. Η μία από αυτές, μάλιστα, η βιολίστρια Κατερίνα Χατζηνικολάου, έγραψε ιστορία πριν από δύο χρόνια όταν -μετά τη μακροχρόνια καλλιτεχνική διαδρομή της στο εξωτερικό- έγινε η πρώτη γυναίκα εξάρχουσα της ΚΟΑ, την ίδια περίοδο που μια ακόμα γυναίκα πήρε για πρώτη φορά «την αντίστοιχη θέση στη Φιλαρμονική του Βερολίνου» μας λέει, επισημαίνοντας τη σημασία αυτής της έμφυλης κατάκτησης.
