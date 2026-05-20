Μέγκαν Μαρκλ - Πρίγκιπας Χάρι: Αδημοσιεύτες φωτογραφίες από τον γάμο τους

Η Meghan Markle και ο πρίγκιπας Harry γιόρτασαν οκτώ χρόνια γάμου στις 19 Μαΐου 2026, και με αυτή την αφορμή η δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε μια σειρά από αδημοσίευτες φωτογραφίες από την τελετή και τη δεξίωση στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Η μια ανάρτηση της Markle είναι από τον γάμο και η δεύτερη από τη γιορτή. Βλέπουμε το ζευγάρι σε διαφορετικά στιγμιότυπα, να ανταλλάσσει φιλιά και ερωτευμένα βλέμματα και να χορεύει. Σε μια φωτογραφία διακρίνεται και ο Elton John, να παίζει μουσική και να τραγουδάει.