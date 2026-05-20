Φωτεινή Παντζιά για κόρη από Σιέρα Λεόνε: Ένα κοριτσάκι είπε ότι δεν θέλει να κάθεται δίπλα της»

Η Φωτεινή Παντζιά, η ιδιοκτήτρια του επιτυχημένου wine bar By The Glass, κατάφερε να βρει τα παιδιά της, τον γιο της στην Αιθιοπία και την κόρη της στη Σιέρα Λεόνε, να τα υιοθετήσει και να τα φέρει στο σπίτι τους που πάντα τα περίμενε. Η Φωτεινή ξέρει ότι η αγάπη είναι επιλογή και η ίδια επέλεξε να χτίσει μια οικογένεια που βασίζεται στην αγάπη και στην αλήθεια της. Ωστόσο, στην οικογενειακή καθημερινότητά της εισπράττει ακόμα ρατσιστικές διακρίσεις, όπως σε ένα περιστατικό που μοιράστηκε σε μια νέα ανάρτησή της στο Instagram, όταν της ζήτησε η κόρη της να μάθει χορό.