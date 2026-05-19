L’Affaire Marie-Claire: Η Charlotte Gainsbourg στο ρόλο της ακτιβίστριας δικηγόρου Gisèle Halimi

Η Charlotte Gainsbourg επέστρεψε στο Φεστιβάλ των Καννών, ένα χρόνο μετά το The Phoenician Scheme του Wes Anderson, αυτή τη φορά με το δικαστικό δράμα L’ Affaire Marie-Claire, που εξιστορεί τα γεγονότα γύρω από τη δίκη που άνοιξε το δρόμο για την αποποινικοποίηση των αμβλώσεων στη Γαλλία. Η 55χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια υποδύεται την Gisèle Halimi, τη διάσημη δικηγόρο που υπερασπίστηκε την 16χρονη κοπέλα που πραγματοποίησε άμβλωση μετά από βιασμό το 1972 και τελικά αθωώθηκε, ενάντια σε όλα τα προγνωστικά.