Butterfly bob: Το κούρεμα που θα βλέπουμε παντού το καλοκαίρι του 2026

Το butterfly bob είναι το κούρεμα που ήδη βλέπουμε παντού και όλα δείχνουν πως θα κυριαρχήσει το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για μια πιο ανάλαφρη και σύγχρονη εκδοχή του κλασικού καρέ, που συνδυάζει κίνηση, όγκο και ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα χωρίς να δείχνει υπερβολικά στιλιζαρισμένο. Η φιλοσοφία του θυμίζει το γνωστό butterfly cut, μόνο που εδώ το μήκος είναι πιο κοντό και το αποτέλεσμα πιο φρέσκο και παιχνιδιάρικο.





Αυτό που κάνει το συγκεκριμένο κούρεμα να ξεχωρίζει είναι ο τρόπος που αγκαλιάζει το πρόσωπο. Τα μαλλιά έχουν διακριτικό φιλάρισμα γύρω από τα ζυγωματικά και το σαγόνι, ώστε να δημιουργείται κίνηση και να δείχνουν πιο ζωντανά και ελαφριά. Σε αντίθεση με τα αυστηρά καρέ που έχουν πολύ καθαρές γραμμές, το butterfly bob δείχνει πιο ανέμελο και φυσικό, κάτι που το κάνει ιδανικό για το καλοκαίρι.

