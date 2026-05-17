Δούκισσα Νομικού: Στις Κάννες με επώνυμο φόρεμα βγαλμένο από όνειρο

Η Δούκισσα Νομικού ήταν ανάμεσα στους Έλληνες επώνυμους που βρέθηκαν στο 79 Φεστιβάλ Καννών ως πρέσβειρα της L’ Oreal Paris. Σε μια σειρά από φωτογραφίες που ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram τη βλέπουμε να διασχίζει το κόκκινο χαλί και να ποζάρει στον φακό με δίχρωμη σατέν δημιουργία Schiaparelli, με δραματική ουρά, και κοσμήματα Chopard. Στη λεζάντα έγραψε: «Πέρα από τα φώτα και τη λάμψη, είναι η εσωτερική σπίθα που μας κάνει ασταμάτητους».