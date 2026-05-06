H απαγόρευση κινητών στα σχολεία δεν βελτιώνει απαραίτητα τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών
H απαγόρευση κινητών στα σχολεία δεν βελτιώνει απαραίτητα τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών
H συζήτηση γύρω από τη χρήση κινητών και social media εντείνεται διεθνώς.
Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία μπορεί να θεωρείται από πολλούς ως λύση για καλύτερους βαθμούς και λιγότερους περισπασμούς στην τάξη, ωστόσο οι πιο πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Birmingham, η πρώτη του είδους της που εξετάζει ταυτόχρονα τις σχολικές πολιτικές για τα smartphones και την υγεία και την επίδοση των μαθητών, η απαγόρευση των κινητών δεν συνδέεται άμεσα με καλύτερους βαθμούς ή βελτιωμένη ψυχική ευεξία.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, ανέλυσε στοιχεία από 1.227 μαθητές σε 30 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ σχολείων με απαγορεύσεις και εκείνων χωρίς, σε τομείς όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, η συμπεριφορά στην τάξη ή ο συνολικός χρόνος χρήσης κινητού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Birmingham, η πρώτη του είδους της που εξετάζει ταυτόχρονα τις σχολικές πολιτικές για τα smartphones και την υγεία και την επίδοση των μαθητών, η απαγόρευση των κινητών δεν συνδέεται άμεσα με καλύτερους βαθμούς ή βελτιωμένη ψυχική ευεξία.
Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, ανέλυσε στοιχεία από 1.227 μαθητές σε 30 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ σχολείων με απαγορεύσεις και εκείνων χωρίς, σε τομείς όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, η συμπεριφορά στην τάξη ή ο συνολικός χρόνος χρήσης κινητού.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα