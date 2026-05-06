H απαγόρευση κινητών στα σχολεία δεν βελτιώνει απαραίτητα τις επιδόσεις ή τη συμπεριφορά των μαθητών

Η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων στα σχολεία μπορεί να θεωρείται από πολλούς ως λύση για καλύτερους βαθμούς και λιγότερους περισπασμούς στην τάξη, ωστόσο οι πιο πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.Σύμφωνα με μελέτη του Πανεπιστημίου του Birmingham, η πρώτη του είδους της που εξετάζει ταυτόχρονα τις σχολικές πολιτικές για τα smartphones και την υγεία και την επίδοση των μαθητών, η απαγόρευση των κινητών δεν συνδέεται άμεσα με καλύτερους βαθμούς ή βελτιωμένη ψυχική ευεξία.Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet, ανέλυσε στοιχεία από 1.227 μαθητές σε 30 σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αγγλία. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές μεταξύ σχολείων με απαγορεύσεις και εκείνων χωρίς, σε τομείς όπως ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, η συμπεριφορά στην τάξη ή ο συνολικός χρόνος χρήσης κινητού.