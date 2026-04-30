Γκόλντι Χον: Τι θα την έκανε να επιστρέψει στην κινηματογραφική βιομηχανία (βίντεο)

ΗGoldie Hawn έχει διαγράψει μια μακρά και λαμπρή πορεία στο Hollywood. Για σχεδόν έξι δεκαετίες έχει πάρει μέρος και πρωταγωνιστήσει σε πολύ μεγάλες επιτυχίες, ενώ έχει συνεργαστεί και με πολύ γνωστά ονόματα της βιομηχανίας.Ωστόσο, παρά το ότι θεωρείται μία από τις πιο επιτυχημένες ηθοποιού, δεν έχει εμφανιστεί σε κάποιο μεγάλο κινηματογραφικό project από το The Christmas Chronicles 2 του 2020, στο οποίο υποδύθηκε την Mrs. Claus στο πλευρό του επί χρόνια συντρόφου της, Kurt Russell. «Όλα έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο», εξηγείν σε συνέντευξή της στο People, απαντώντας στο αν θα ήθελε να δουλέψει ξανά στον κινηματογράφο. «Δεν με ενδιαφέρει να παίζω απλώς για να παίζω. Έχω διαβάσει πολλά σενάρια που δεν μου άρεσαν ή δεν ένιωθα ότι μου ταιριάζουν».«Έχω ήδη κάνει αυτή τη δουλειά και είχα μια υπέροχη καριέρα, την οποία τιμώ», συνεχίζει η ηθοποιός που έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’60 μέσα από το Rowan & Martin’s Laugh-In, πριν κερδίσει το Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την κωμωδία Cactus Flower (1969). Ανάμεσα στις σημαντικότερες δουλειές της συγκαταλέγονται επίσης τα Shampoo (1975), Private Benjamin (1980), που της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου, και The First Wives Club (1996).«Θα ήθελα πολύ να βρω ένα υλικό που να με κάνει να πω: “Θεέ μου, το θέλω τόσο πολύ αυτό. Είναι τόσο αστείο, τόσο τρελό, τόσο ενδιαφέρον”. Αλλά δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής», παραδέχεται.Όπως λέει, ένα πραγματικά καλό και έξυπνο σενάριο θα μπορούσε να την πείσει να επιστρέψει. Ίσως μάλιστα να προέλθει από την κόρη της, Kate Hudson η οποία έχει προτείνει να γράψει κάτι για τις δυο τους.