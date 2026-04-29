Το τέλειο πεντικιούρ στο σπίτι: Πώς να ανανεώσετε τα νύχια σας πριν το καλοκαίρι

Μετά από μήνες που φορούσαμε μπότες και κλειστά παπούτσια, τα πόδια μας είναι συχνά πιο ταλαιπωρημένα απ’ όσο νομίζουμε. Σκληρύνσεις, αφυδάτωση, θαμπά νύχια, όλα δείχνουν ότι χρειάζονται μια ανανέωση πριν φορέσουμε επιτέλους τα σανδάλια. Τα καλά νέα; Δεν χρειάζεται ραντεβού στο nail salon για να πετύχετε ένα αποτέλεσμα που θυμίζει επαγγελματικό πεντικιούρ. Με μερικές σωστές κινήσεις στο σπίτι, μπορείτε να δείτε μεγάλη διαφορά: