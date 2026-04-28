Μπάρμπαρα Κρούγκερ: Η πρώτη ατομική έκθεση της εμβληματικής καλλιτέχνιδας μόλις ξεκίνησε στο ΚΠΙΣΝ

Μόλις εγκαινιάστηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) η πρώτη ατομική έκθεση στην Ελλάδα της Barbara Kruger, της εμβληματικής Αμερικανίδας καλλιτέχνιδας που σχολιάζει τη σύγχρονη κουλτούρα μέσα από έργα που συνδυάζουν την εικαστική και τη γραπτή γλώσσα. Με τίτλο «Άτιτλο (Περηφάνια και Περιφρόνηση)», «Untitled (Pride and Contempt)», περιλαμβάνει δεκατρία νέα έργα μεγάλης κλίμακας ειδικά σχεδιασμένα για τον δημόσιο χώρο του ΚΠΙΣΝ και θα διαρκέσει έως την 1η Νοεμβρίου 2026.