Αν Χάθαγουεϊ: Στην πρεμιέρα του «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», με το λουκ της κινηματογραφικής ηρωίδας της

Η ταινία «Devil Wears Prada 2» («O Διάβολος Φοράει Prada 2») έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη, με την πρωταγωνίστριά της, Anne Hathaway, να εμφανίζεται με ένα λουκ που άνετα θα μπορούσε να έχει επιλέξει και ο κινηματογραφικός χαρακτήρας της, η Andy Sachs: ένα φόρεμα σε φλογερό κόκκινο σατέν με την υπογραφή Louis Vuitton, σε σχεδιασμό του Nicolas Ghesquière. Το εφαρμοστό strapless body κατέληγε σε μια tea-length φούστα, αποκαλύπτοντας τις ασορτί ψηλοτάκουνες πλατφόρμες της 43χρονης ηθοποιού.