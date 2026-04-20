«Θέλουμε να περιορίσουμε όσο γίνεται τις οθόνες»: H Σουηδία επιστρέφει στο μολύβι και το χαρτί

Η Σουηδία επαναφέρει σταδιακά τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας στις σχολικές αίθουσες, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στα βιβλία, το χαρτί και το στυλό, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπίσει τη μείωση των επιδόσεων στον τομέα της ανάγνωσης, της γραφής και της λεπτής κινητικότητας.Η κυβέρνηση της χώρας έχει υιοθετήσει, πλέον, μια πιο «αναλογική» προσέγγιση στην εκπαίδευση, περιορίζοντας τη χρήση οθονών και ψηφιακών εργαλείων, με το σύνθημα «från skärm till pärm» («από την οθόνη στο βιβλιοδετημένο τετράδιο»). Στόχος, όπως υποστηρίζει, είναι η ενίσχυση της συγκέντρωσης και η καλύτερη ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης.Στο πλαίσιο των αλλαγών, από το 2025 τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δεν είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιούν ψηφιακά μέσα, ενώ απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία, ακόμη και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παράλληλα, έχουν ήδη διατεθεί σημαντικά κονδύλια για την αγορά έντυπων βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού, ενώ νέο αναλυτικό πρόγραμμα που θα ενισχύει τη διδασκαλία με βιβλία αναμένεται το 2028.