Dua Lipa: Το ταξίδι της στη Νότια Αφρική και οι εκπληκτικές φωτογραφίες

ΗDua Lipa μοιράστηκε στιγμιότυπα από το πρόσφατο ταξίδι της στη Νότια Αφρική, περιγράφοντάς το ως μία από τις πιο «απίστευτες» εμπειρίες της ζωής της.Η Βρετανίδα pop star ταξίδεψε μαζί με τον αρραβωνιαστικό της, τον ηθοποιό Callum Turner, και επισκέφθηκε το Εθνικό Πάρκο Kruger, έναν από τους πιο γνωστούς προορισμούς σαφάρι στη χώρα.Σε ανάρτησή της στο Instagram, όπου αριθμεί περισσότερους από 88 εκατομμύρια followers, μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι, γράφοντας: «David Attenborough, eat your heart out! Μόλις έκανα το πιο απίστευτο ταξίδι της ζωής μου στη Νότια Αφρική. Το να βρίσκομαι τόσο κοντά σε αυτά τα υπέροχα ζώα στο φυσικό τους περιβάλλον, ανάμεσα στο Kruger Park και το Sabi Sands, είναι κάτι που δύσκολα μπορώ να περιγράψω με λόγια».