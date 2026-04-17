Η Dakota Johnson στη λίστα του Time με τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους για το 2026

ΗDakota Johnson συγκαταλέγεται στη φετινή λίστα του Time με τους ανθρώπους που ασκούν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως, με το συνοδευτικό κείμενο προς τιμήν της να υπογράφει η Taylor Swift.Η λίστα του Time επιχειρεί κάθε χρόνο να αποτυπώσει τα πρόσωπα που επηρεάζουν τον δημόσιο διάλογο και τη σύγχρονη κουλτούρα — και η Dakota Johnson φαίνεται πως ανήκει πλέον ξεκάθαρα σε αυτή την κατηγορία.Η επιλογή της τραγουδίστριας δεν είναι τυχαία, καθώς οι δύο γυναίκες συνδέονται με στενή φιλία, κάτι που αποτυπώνεται και στον προσωπικό τόνο του κειμένου.