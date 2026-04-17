«Ο πατέρας μου ήταν άπιστος. Τι έμαθα μεγαλώνοντας σε μια τέτοια οικογένεια»

Το πώς αντιλαμβανόμαστε την αγάπη και τη δέσμευση διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την οικογένεια στην οποία μεγαλώνουμε. Για κάποιους, αυτό σημαίνει σταθερότητα και ασφάλεια. Για άλλους, πιο σύνθετες εμπειρίες που αφήνουν αποτύπωμα και στις μετέπειτα σχέσεις τους.Η Emma Fowle, δημοσιογράφος και συγγραφέας, μοιράζεται τη δική της ιστορία για το πώς ήταν να μεγαλώνει με έναν πατέρα που απατούσε τη μητέρα της και πώς αυτή η εμπειρία επηρέασε την εικόνα της για την αγάπη, με τον Independent.Μεγαλώνοντας στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’80, η οικογένειά της έμοιαζε ιδανική. Οι γονείς της ήταν μαζί από την εφηβεία, παντρεύτηκαν πολύ νέοι και έχτισαν μια επιτυχημένη κοινή ζωή. Ο πατέρας της είχε μια δυναμική καριέρα ως πρωταθλητής στην άρση βαρών και ως ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας, ενώ η μητέρα της διαχειριζόταν τα οικονομικά της επιχείρησης. Η καθημερινότητά τους είχε άνεση και σταθερότητα.Η εικόνα αυτή άρχισε να αλλάζει όταν ο πατέρας της μπήκε στον κόσμο των αναβολικών και αργότερα των ναρκωτικών. Σταδιακά, η συμπεριφορά του άλλαξε, η οικογενειακή ζωή αποσταθεροποιήθηκε και τελικά ξεκίνησε μια εξωσυζυγική σχέση. Λίγο μετά τη μεγαλύτερη επαγγελματική του επιτυχία, εγκατέλειψε την οικογένειά του, αφήνοντας πίσω του οικονομικά και συναισθηματικά κενά.«Οι γονείς μου ήταν μαζί από πολύ μικροί. Παντρεύτηκαν στα 19. Όταν γεννήθηκα εγώ, έξι χρόνια μετά, ο πατέρας μου ξεκινούσε μια μεγάλη καριέρα στην άρση βαρών. Μεγαλώνοντας, έμοιαζαν υπερβολικά ευτυχισμένοι. Ο πατέρας μου είχε τη δική του κατασκευαστική εταιρεία και η μητέρα μου διαχειριζόταν τα οικονομικά. Ήταν η δεκαετία του ’80 και τα πράγματα πήγαιναν καλά. Είχαμε σπίτι στην Ισπανία, μία Jaguar στην αυλή. Όταν ήμουν στο δημοτικό, ο πατέρας μου κέρδισε τον πρώτο του παγκόσμιο τίτλο. Θυμάμαι γιορτές, πανό, δημοσιεύματα. Όλα έμοιαζαν σωστά. Και μετά, μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, όλα κατέρρευσαν», γράφει.