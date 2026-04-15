Britney Spears: Σε πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Η Britney Spears προχώρησε σε είσοδο σε κέντρο αποκατάστασης, περίπου έναν μήνα μετά τη σύλληψή της με την κατηγορία της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών.Σύμφωνα με εκπρόσωπό της που μίλησε σε αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η τραγουδίστρια επέλεξε να μπει οικειοθελώς σε πρόγραμμα θεραπείας, ενώ μετά το περιστατικό της 4ης Μαρτίου είχε γίνει λόγος από το περιβάλλον της για «απαράδεκτη συμπεριφορά» και για την ανάγκη ενός οργανωμένου πλάνου στήριξης και αποκατάστασης.Η υπόθεση συνδέεται με τη σύλληψή της, όταν η Britney Spears εντοπίστηκε από τις αρχές να οδηγεί με επικίνδυνο τρόπο στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ υποβλήθηκε και σε τεστ νηφαλιότητας. Ο εκπρόσωπός της είχε τότε δηλώσει πως θα συνεργαστεί με τις αρχές και θα λάβει την απαραίτητη βοήθεια, τονίζοντας ότι η προτεραιότητα είναι η ευημερία της.