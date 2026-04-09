Η έκκληση της μητέρας του Μάθιου Πέρι και η καταδίκη της «βασίλισσα της κεταμίνης»: «Άκαρδη γυναίκα»

Η Jasveen Sangha, ευρύτερα γνωστή σαν τη «βασίλισσα της κεταμίνης», καταδικάστηκε σε 15 χρόνια φυλάκισης για πώληση ναρκωτικών που συνδέεται με τον θάνατο του Matthew Perry. Η 42χρονη γυναίκα από το Λος Άντζελες είχε δηλώσει «ένοχη», τον περασμένο Σεπτέμβριο, για πέντε κατηγορίες, ανάμεσα σε αυτές και της δυνητικά θανατηφόρας διακίνησης κεταμίνης.