Η συνταγή της Μάρθα Στιούαρτ για πασχαλινό τσουρέκι (βίντεο)
Πώς φτιάχνει η διάσημη επιχειρηματίας και παρουσιάστρια το παραδοσιακό γιορτινό έδεσμα.
Το τσουρέκι είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ελληνικό Πάσχα, με το άρωμα του μαχλεπιού και της μαστίχας να γεμίζει τα σπίτια και να σηματοδοτεί τις γιορτινές ημέρες. Η Martha Stewart προτείνει τη δική της εκδοχή για το αγαπημένο πασχαλινό ψωμί, διατηρώντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα, αλλά βάζοντας και τη δική της υπογραφή.
«Ελαφρώς γλυκό, με αφράτη υφή και τραγανή κρούστα, το τσουρέκι θυμίζει σε δομή το challah, ενώ συχνά διακοσμείται με κόκκινα αυγά, ως σύμβολο της Ανάστασης. Αυτό το παραδοσιακό, ελληνικό γλυκό φτιάχνεται στο σπίτι και συχνά προσφέρεται ως δώρο της ημέρες του Πάσχα», λέει σε βίντεό της στα social media, κάτω από το οποίο τα σχόλια «πέφτουν βροχή», καθώς πολλοί είναι εκείνοι που σημειώνουν πως η συνταγή δεν περιέχει μαστίχα ή μαχλέπι και έτσι το τσουρέκι θυμίζει περισσότερο ψωμί.
