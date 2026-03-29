Σπουδαίοι καλλιτέχνες λένε το δικό τους αντίο στη Μαρινέλλα

Η Μαρινέλλα υπήρξε μια από τις πιο εμβληματικές και διαχρονικές μορφές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Με μια καριέρα που εκτεινόταν σε δεκαετίες, η φωνή της ταυτίστηκε με μεγάλες επιτυχίες, έντονα συναισθήματα και στιγμές που σημάδεψαν γενιές ακροατών. Από τις πρώτες της εμφανίσεις μέχρι τις μεγάλες σκηνές της χώρας, κατάφερε να μετατρέψει κάθε τραγούδι σε αφήγηση, χτίζοντας έναν μύθο που ξεπέρασε τα όρια του χρόνου.