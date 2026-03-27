Πριν το AI σου πάρει τη δουλειά, θα σου πάρει τους φίλους

Θέλουμε φίλους πάντα διαθέσιμους, που να μας καταλαβαίνουν, να μας εμψυχώνουν και να μην μας κουράζουν. Το ΑΙ προσφέρει ακριβώς αυτό. Όταν το 73% των συνομιλιών στο ChatGPT είναι πλέον προσωπικές και εκατομμύρια άνθρωποι στρέφονται σε chatbots για παρέα, τι αντίκτυπο έχει αυτό στις αληθινές φιλίες μας;Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στο νέο επεισόδιο του podcast «Έχουμε και λέμε» αναζητά τους λόγους που στρεφόμαστε ολοένα και περισσότερο στην Τεχνητή Νοημοσύνη αντί για τους πραγματικούς ανθρώπους, ανακαλύπτει το Παράδοξο της Μοναξιάς και ανησυχεί για το μέλλον της πιο ευάλωτης, οικειοθελούς σχέσης που έχουμε – της φιλίας.